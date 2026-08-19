Veroordeelde Franse oud-chirurg verdacht van meer kindermisbruik

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse oud-chirurg Joël Le Scouarnec wordt verdacht van nog meer kindermisbruik. Hij kreeg vorig jaar twintig jaar gevangenisstraf voor de aanranding en verkrachting van 299 patiënten, vooral kinderen.

Franse aanklagers zeggen dat tijdens de rechtszaak meer strafbare feiten aan het licht kwamen of werden bevestigd. Er zouden nog eens 48 slachtoffers zijn. Het nieuwe onderzoek draait om veertig gevallen van seksueel misbruik en tien verkrachtingen tussen 1987 en 2017.

Le Scouarnec gaf tijdens het proces toe dat hij schuldig was aan misbruik en verkrachting van patiënten. Veel slachtoffers waren onder narcose.