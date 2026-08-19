Steve Buscemi toegevoegd aan cast Murderbot

Steve Buscemi heeft zich bij de cast gevoegd van het tweede seizoen van de sciencefictionserie Murderbot. Dat meldt het Amerikaanse vakblad Variety. Wat voor rol Buscemi gaat vertolken, is niet bekend.

De 68-jarige acteur is een van de vele nieuwe gezichten in het aankomende tweede seizoen. Ook zijn onder anderen Wanda Sykes, Blair Underwood, Tramell Tillman, Nicholas Braun en Katy O'Brian toegevoegd aan de cast.

Murderbot richt zich op een beveiligingsrobot gespeeld door Alexander Skarsgård, die worstelt met menselijke emoties. De sciencefictionserie is gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van Martha Wells. De releasedatum van het tweede seizoen is nog niet bekend.