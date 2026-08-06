Vervolging Fauci stap dichterbij na commissiestemming

WASHINGTON (ANP) - De vooraanstaande Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci wordt minachting van het Congres verweten. Dit vanwege zijn weigering inhoudelijke vragen te beantwoorden tijdens een hoorzitting over de coronacrisis. Die commissie stemde donderdag of hij kan worden doorverwezen naar het ministerie van Justitie om te worden vervolgd voor minachting van het Congres. Zoals verwacht stemden de acht Republikeinse commissieleden voor, de vijf Democraten tegen.

Fauci speelde een belangrijke rol tijdens de coronacrisis als presidentieel adviseur en als lid van de coronataskforce. Afgelopen week werd Fauci over die periode gehoord voor de Amerikaanse senaat. Hij bleef zich toen beroepen op zijn zwijgrecht, ondanks dat hij gesommeerd was om te verschijnen.

Vervolging voor minachting van het Congres is zeldzaam en kan resulteren in een boete van maximaal 100.000 dollar en maximaal twaalf maanden gevangenisstraf.