EINDHOVEN (ANP) - PSV heeft de Servische verdediger Filip Kostić gecontracteerd, meldt de club uit Eindhoven. De 33-jarige linksachter komt over van Juventus, waar hij vier jaar onder contract stond. Kostić heeft bij PSV getekend voor twee seizoenen tot medio 2028.

Kostić speelde voor zijn tijd bij Juventus lange tijd in Duitsland, bij onder meer HSV en Eintracht Frankfurt. Met Frankfurt won hij in 2022 de Europa League. Tussen 2012 en 2014 was hij speler van FC Groningen.

"Toen PSV zich meldde, was het voor mij meteen duidelijk dat ik naar Eindhoven wilde", zegt Kostić donderdag in een verklaring. Hij is ook enthousiast over Peter Bosz als trainer. "Ik herinner me hoe goed de trainer zijn teams altijd had georganiseerd als ik tegen hem speelde. Zodra ik met hem sprak, merkte ik dat zijn manier van werken en voetballen perfect bij mij past."