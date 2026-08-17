HANOI (ANP/RTR) - Vietnam wil het grote verschil tussen het aantal geboren jongens en meisjes terugdringen. In 2035 moeten er ongeveer 106 jongens per 100 meisjes worden geboren, wat geldt als de natuurlijke verhouding. Vorig jaar waren dat nog 110 jongens.

Dat staat in een conceptplan van het ministerie van Volksgezondheid. Vietnam wil onder meer strenger optreden tegen verboden geslachtsselectie voor de geboorte. Ook moeten medische instellingen scherper worden gecontroleerd en wil de overheid onlineadvertenties voor diensten rond geslachtsselectie aanpakken.

De verhouding behoort al jaren tot de scheefste in Azië. In 2018 werden per 100 meisjes bijna 115 jongens geboren. Volgens het ministerie komt dat onder meer door de traditionele voorkeur voor zonen, de druk om een mannelijke erfgenaam te krijgen en betere toegang tot technologie waarmee het geslacht voor de geboorte kan worden vastgesteld.

De regering waarschuwt dat het mannenoverschot op termijn onder meer kan leiden tot problemen op de huwelijksmarkt, vrouwenhandel en meer gendergerelateerd geweld.