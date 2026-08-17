LOS ANGELES (ANP) - De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is op 36-jarige leeftijd overleden. Haar vertegenwoordiger heeft haar overlijden bevestigd aan ABC News. Over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt.

Panettiere werd als kind al actrice en speelde gedurende haar carrière in films en televisieseries. Ze werd vooral bekend als Claire Bennet in de populaire serie Heroes. Ook vertolkte ze jarenlang de rol van Juliette Barnes in de muzikale dramaserie Nashville. Daarnaast was ze te zien in de films Scream 4 en Scream VI.

Haar vertegenwoordiger noemt Panettiere in een verklaring "een ongelooflijk licht en een natuurkracht" die veel liefde en vreugde bracht aan de mensen om haar heen en aan miljoenen televisiekijkers.

Postnatale depressie

Eerder dit jaar bracht Panettiere haar memoires This Is Me: A Reckoning uit, waarin ze openhartig schreef over haar ervaringen met een postnatale depressie, verslaving en haar herstel.

Panettiere had een dochter, Kaya, met haar voormalige verloofde, de Oekraïense oud-bokser Volodymyr Klitsjko.