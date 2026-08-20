VK veroordeelt nederzettingsproject Israël, ontbiedt ambassadeur

LONDEN (ANP) - De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Ed Miliband, heeft scherpe kritiek geuit op de Israëlische beslissing van deze week om te starten met de aanbesteding voor het E1-nederzettingsproject. Miliband heeft daarop de Israëlische ambassadeur ontboden.

Het E1-project is een fel bekritiseerd Israëlisch plan voor een nederzetting die dwars door het gebied zou lopen dat Palestijnen beogen voor een eigen staat.

Miliband liet tevens weten dat hij de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Sa'ar, glashelder heeft gemaakt dat "de Israëlische regering de E1-plannen onmiddellijk moet stopzetten, de aanbesteding moet intrekken en een einde moet maken aan alle uitbreiding van nederzettingen".