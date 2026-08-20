Doden door aanval Russische ballistische raketten op Kyiv

KYIV (ANP) - De Oekraïense hoofdstad Kyiv is in de nacht van woensdag op donderdag bestookt met Russische ballistische raketten, zo liet burgemeester Vitali Klitsjko weten. Daarbij zouden zeker twee doden zijn gevallen. Zes anderen raakten gewond.

Er zouden zeker een dozijn explosies te horen zijn geweest in de hoofdstad. Volgens Klitsjko waren er in minstens drie wijken inslagen. Daarbij werden onder meer woongebouwen geraakt.

Volgens de burgemeester zitten er ook nog mensen vast in een schuilkelder. Verdere details gaf hij daar niet over.