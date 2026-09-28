Vlaamse begrotingsonderhandelingen uitgesteld, minister onwel

BRUSSEL (ANP/BELGA) - De begrotingsonderhandelingen die de Vlaamse regering maandag zou afronden, zijn uitgesteld omdat twee personen, waaronder een minister, onwel werden. De moeizame gesprekken duurden al 24 uur onafgebroken, wat minister Hilde Crevits (Binnenland) en een medewerker te veel werd. Voor de medewerker moest een ambulance komen naar het regeringsgebouw van het Vlaamse kabinet in Brussel.

De Vlaamse regering stond onder druk om de begroting af te krijgen voor de zogeheten septemberverklaring, die maandag om 14.00 uur gepland stond. De septemberverklaring is een soort Vlaamse tegenhanger van de troonrede. De premier presenteert dan aan het parlement de regeringsplannen voor het aankomende politieke jaar, net als de begrotingskoers.

Er is het hele weekend onderhandeld over de begroting. Vlak voor de personen onwel werden, leek het erop dat minister-president Matthias Diependaele een akkoord zou bereiken. De gesprekken worden nu mogelijk dinsdag voortgezet, zei Diependaele.