Bloomberg: belangrijke Saudische oliepijpleiding weer in gebruik

RIYAD (ANP/BLOOMBERG) - De belangrijke oost-westelijke pijpleiding in Saudi-Arabië is weer in gebruik genomen door staatsolieconcern Saudi Aramco voor de export van ruwe olie. Dat meldt persbureau Bloomberg. Aramco was vorige week al begonnen met het opstarten van de pijpleiding door druk op te bouwen. Nu stroomt er dus ook weer olie door de pijpleiding voor de export naar het buitenland, aldus Bloomberg.

Het 1200 kilometer lange pijpleidingsysteem loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Via die route kan de olie-export via de Straat van Hormuz worden omzeild. Eerder deze maand werd de pijpleiding stilgelegd na een droneaanval waarbij schade werd aangericht aan het systeem. De stillegging zorgde voor een flinke stijging van de olieprijzen.

In hoeverre de exportcapaciteit van de pijpleiding nu is hersteld, is niet duidelijk. Aramco en het Saudische energieministerie gaven niet onmiddellijk commentaar op vragen van Bloomberg.