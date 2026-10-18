Vliegtuig uit Tel Aviv omgeleid wegens bommelding

SOFIA (ANP/AFP) - Een toestel van Austrian Airlines dat onderweg was van Tel Aviv naar Wenen, is zondag uitgeweken naar de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Bemanningsleden besloten in Sofia te landen nadat ze een bommelding hadden ontvangen toen het vliegtuig Roemenië naderde, aldus het Bulgaarse ministerie van Transport.

De Bulgaarse luchtmacht stuurde, conform de geldende procedures, een gevechtsvliegtuig om het passagiersvliegtuig te begeleiden, aldus het ministerie. De 51 passagiers en zes bemanningsleden werden na landing geëvacueerd.

Het Bulgaarse ministerie meldt dat een onderzoek naar het incident in volle gang is.