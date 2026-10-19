Fuerza Regida looft beloning uit voor gestolen concertbeelden

De Mexicaans-Amerikaanse band Fuerza Regida heeft een beloning uitgeloofd voor informatie die leidt tot het terugvinden van gestolen concertbeelden. Het gaat om liveopnamen van 22 nummers, meldt het Amerikaanse muziektijdschrift Billboard zondag.

De groep roept mensen die informatie hebben over de verdwenen beelden op zich te melden. Hoe hoog de beloning is, kon niet worden vastgesteld.

Fuerza Regida is bekend van Mexicaanse muziekstijlen als corridos tumbados en heeft onder meer samengewerkt met Grupo Frontera.