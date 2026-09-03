GENÈVE (ANP) - De World Meteorological Organization (WMO) verwacht dat de effecten van weerfenomeen El Niño tot ver in 2027 te merken zijn. De organisatie zet daarom een grote informatiecampagne op. "Deze uitzonderlijke El Niño vraagt om een uitzonderlijke voorbereiding en respons", aldus secretaris-generaal van de WMO Celeste Saulo. "Nog nooit in de vijftigjarige geschiedenis van de WMO hebben we zo'n grootschalige mobilisatie op touw gezet."

Tijdens El Niño warmt het water in het gedeelte van de Grote Oceaan rond de evenaar op, met gevolgen voor weersystemen wereldwijd. Sommige gebieden krijgen te maken met hevige regenval, terwijl het in andere gebieden juist zeer droog is. De WMO verwacht dat El Niño de komende maanden veel sterker wordt. "Het heeft de potentie om gemeenschappen en economieën over de hele wereld een enorme klap toe te dienen", aldus Saulo.