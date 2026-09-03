Merel Westrik gaat samen met Leo Blokhuis De Grote Top 2000 Quiz presenteren. Het programma, dat voorheen De Top 2000 Quiz heette, verhuist bovendien van NPO 3 naar NPO 1 en wordt uitgebreid naar twintig afleveringen. Dat heeft de NTR donderdag bekendgemaakt.

In de vernieuwde quiz nemen bekende Nederlanders het individueel tegen elkaar op. Ook is er iedere week een wisselende muzikale gast die voor livemuziek zorgt. Uiteindelijk nemen vier weekwinnaars het tegen elkaar op in de finale op eerste kerstdag.

Westrik kijkt ernaar uit om het programma samen met Blokhuis te maken. "Muziek is iets waar iedereen een gevoel of herinnering bij heeft", zegt de presentatrice. Vooral de combinatie met de "anekdotes en feitjes" van Blokhuis spreekt haar naar eigen zeggen aan.

De quiz is onderdeel van de jaarlijkse programmering rond de Top 2000 van NPO Radio 2. De lijst wordt ook dit jaar in de laatste week van december uitgezonden vanuit het Top 2000 Café in Beeld & Geluid in Hilversum.