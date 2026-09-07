GENÈVE (ANP/AFP/RTR) - VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk eist verantwoording van Washington voor het toenemende aantal sterfgevallen in vreemdelingendetentie in de Verenigde Staten. Dit zei hij maandag aan het begin van de VN-Mensenrechtenraad in Genève. Sinds juni zijn er vier mensen omgekomen in Amerikaanse vreemdelingendetentie. In 2026 waren dat er tot nu toe 23.

Mensenrechtenorganisaties hebben herhaaldelijk hun zorgen geuit over de medische zorg en leefomstandigheden in detentiecentra van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Sinds het begin van de tweede termijn van president Donald Trump in januari vorig jaar zijn er meer dan vijftig mensen omgekomen in deze centra.

Congresleden van de Democratische Partij documenteerden 85 meldingen van medische nalatigheid, meldt The New York Times. Ook schrijft de krant dat advocaten melden dat gedetineerden in sommige gevallen belangrijke medicatie voor chronische ziekten regelmatig niet krijgen. ICE zegt dat gedetineerden de juiste medische zorg ontvangen.