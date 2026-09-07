Koningin Máxima brengt op donderdag 17 september een werkbezoek aan de designerstudio en een filiaal van de HEMA in Amsterdam. De winkelketen bestaat dit jaar honderd jaar.

De ontwikkeling van de Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam, zoals de HEMA voluit heet, staat tijdens het bezoek centraal. Het gaat onder meer om de rol van het bedrijf in het dagelijks leven van Nederlanders en de manier waarop producten worden ontworpen, ontwikkeld en verkocht. De koningin krijgt onder meer toelichting op het ontwerpproces en praat met medewerkers over hun werk, hun ontwikkeling en het contact met klanten.

Máxima spreekt tijdens haar bezoek ook met het managementteam van de HEMA en over de ontwikkeling van het bedrijf in de afgelopen jaren. Het gaat dan onder meer over waarin het bedrijf allemaal heeft geïnvesteerd en welke groei er verder nog mogelijk is voor de HEMA.