TEHERAN (ANP) - VN-experts roepen Iran op om te stoppen met de slechte behandeling van etnische minderheden. Sinds protesten die begonnen in december worden zij steeds vaker slachtoffer van willekeurige detentie, gedwongen verdwijning en marteling, aldus de experts. Het zou vooral gaan om de Koerdische en Beloetsji-minderheden.

Volgens de experts, die door de VN worden aangesteld om onderzoek te doen naar een bepaald onderwerp, neemt het aantal schijnbaar politiek gemotiveerde arrestaties toe. De beschuldigingen tegen minderheden zouden vaak breed gedefinieerd zijn, zoals misdrijven tegen de nationale veiligheid. Ook terrorisme- en spionagewetten worden tegen hen gebruikt. Vooral wanneer de religieuze en etnische identiteit van de minderheden overlappen, zoals in het geval van niet-sjiitische Koerden, worden zij vaak afgeschilderd als gevaar voor de staat.

In 2026 werden al 22 Koerden en 24 mensen van de Beloetsji-minderheid geëxecuteerd. Ook in het buitenland worden minderheden gevolgd en bedreigd door Iran, zeggen de experts.