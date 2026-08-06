Selena Gomez heeft afscheid genomen van haar personage Alex Russo, dat ze jarenlang speelde in de Disney-serie Wizards of Waverly Place en de reboot Wizards Beyond Waverly Place. De laatste aflevering van de reboot werd deze maand uitgezonden.

"Dit is het einde van Wizards of Waverly Place, het einde van Wizards Beyond Waverly Place. En het voelt echt surrealistisch om te zeggen dat ik klaar ben met het spelen van dit personage," zei Gomez in een video van Entertainment Tonight. "Ik hoop dat mensen weer van familieprogramma's gaan houden en dat ze daarbij waarderen wat het betekent om gewoon een programma te hebben waar het hele gezin samen naar kan kijken en - hopelijk - om kan lachen," voegde ze eraan toe. "Dat ga ik echt missen."

Wizards of Waverly Place, dat van 2007 tot en met 2012 te zien was, gaat over een tovenaarsfamilie. Gomez beleefde haar doorbraak dankzij de serie. In de reboot die in 2024 voor het eerst te zien was, speelde zij een terugkerende gastrol en in de laatste reeks regisseerde zij ook een aflevering.