VN-missie: VS mogelijk achter oorlogsmisdaden in Iran

GENÈVE (ANP/RTR) - De VN-missie in Iran stelt dat er "redelijke gronden" zijn om aan te nemen dat de Verenigde Staten verantwoordelijk waren voor dodelijke aanvallen op een school en een sportcomplex afgelopen februari in Iran. Deze daden worden beschouwd als mogelijke oorlogsmisdaden.

VN-experts schrijven in een rapport dat de school duidelijk herkenbaar was als een burgerlocatie en dat ze geen bewijs hebben gevonden dat het pand voor militaire doeleinden werd gebruikt. De missie spreekt van een willekeurige aanval waarbij burgers stierven en schade werd aangericht aan civiele infrastructuur. Volgens Iran vielen er 150 doden.

Er wordt een vergelijkbare conclusie getrokken over een dodelijke aanval op een sportcentrum, waarbij ook woningen en een school werden getroffen. In het rapport staat dat hierbij 22 doden en gewonden vielen. Amerikaanse functionarissen hebben eerder gezegd dat de militaire operaties in Iran in lijn zijn met het oorlogsrecht.