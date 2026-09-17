Madonna voor het eerst in 23 jaar weer bij MTV Awards

Madonna keert eind deze maand na 23 jaar weer terug op het podium van de MTV Video Music Awards. De laatste keer dat de Amerikaanse zangeres optrad bij de uitreiking van de VMA's was in 2003, toen ze samen met Britney Spears en Christina Aguilera op het podium stond en met beide collega's zoende.

De 68-jarige artieste is dit jaar voor elf awards genomineerd en maakt daarmee de meeste kans op een prijs. Madonna was in 1990 en 1998 ook al het vaakst genomineerd van alle artiesten tijdens de uitreiking van de MTV Video Music Awards. Taylor Swift (negen) en Sabrina Carpenter en Ariana Grande (ieder zeven) volgen op gepaste afstand van Madonna bij de nominaties van dit jaar. Madonna won in haar carrière tot dusver negentien keer een VMA, onder meer voor video van het jaar, artiest van het jaar en nummer van het jaar.

De uitreiking van de muziekprijzen is op 27 september in Los Angeles. Snoop Dogg presenteert de ceremonie.