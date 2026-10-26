VN-onderzoekscommissie: Israël pleegt nog steeds genocide in Gaza

GENÈVE (ANP/AFP) - Israël gaat nog steeds door met het plegen van genocide tegen Palestijnen in de Gazastrook, aldus een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties. Ook begaat Israël volgens de commissie oorlogsmisdaden en misdrijven tegen de menselijkheid op de Westelijke Jordaanoever, waaronder uitroeiing, foltering, verkrachting en moord.

Bij de misdrijven tegen de menselijkheid op de bezette Westelijke Jordaanoever zouden nationaliteit, ras en etniciteit centraal staan. De Israëlische missie in Genève noemde het rapport deel van een desinformatiecampagne om "Israël te demoniseren en het bestaan ervan als crimineel af te schilderen."

De onderzoekscommissie stelde voor het eerst in september 2025 vast dat Israël een genocide pleegt in Gaza. Ze dringt er na het nieuwe rapport bij Israël op aan om onmiddellijk een einde te maken aan de genocide in Gaza en aan de illegale bezetting van Palestijns grondgebied, en om nederzettingen en kolonisten te verwijderen.