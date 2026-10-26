Josje Huisman repeteert voor tijdelijke K3-comeback

Josje Huisman heeft voor het eerst gerepeteerd met K3 voor haar tijdelijke terugkeer bij de populaire meidengroep. "Eerste repetities met 3!" schrijft de zangeres maandag op Instagram.

Ze deelt er een foto bij waarop ze samen met Marthe De Pillecyn en Julia Boschman in een oefenruimte te zien is. Een andere foto toont het drietal met Axana Ceulemans, de vaste choreograaf van K3.

De zangeressen repeteren voor de SingAlong in Symphony-shows van Studio 100, die in december in Nederland en België plaatsvinden. Huisman, die van 2009 tot 2015 deel uitmaakte van K3, valt in voor Hanne Verbruggen, die onlangs met zwangerschapsverlof is gegaan.

Onlangs werd bekend dat ook voormalig K3-zangeres Klaasje Meijer terugkeert in verband met het verlof van Verbruggen. Zij zal op haar beurt te zien zijn in de nieuwe K3-show Superhelden. Afgelopen zomer verving ze ook al De Pillecyn, die tot begin deze maand met zwangerschapsverlof was.