VN roept landen op iets te doen aan oplaaiend geweld op Westoever

GENÈVE (ANP) - Het mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties roept landen op eensluidend op te treden tegen het geweld op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Het geweld door Israëlische kolonisten daar is zelden zo wijdverspreid geweest, aldus een woordvoerder van het mensenrechtenkantoor. "Derde landen moeten snel en eensgezind optreden om de aanhoudende moordpartijen en onteigening van het Palestijnse volk een halt toe te roepen, en om een einde te maken aan de Israëlische bezetting."

Human Rights Watch (HRW) constateerde eerder deze week ook al een toename in geweld tegen Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever. De mensenrechtenorganisatie benadrukte daarbij dat Israël geweldplegers geen strobreed in de weg legt. "Jaren van wetteloosheid en straffeloosheid hebben de Westoever veranderd in een kruitvat dat op ontploffen staat."

Sinds de aanslagen op Israël van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen op de Westoever.