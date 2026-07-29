Doden gemeld bij door beving getroffen Japanse papierfabriek

KUMAMOTO (ANP) - Door de zware aardbeving in het zuiden van Japan dinsdag zijn zeker vijf mensen omgekomen bij een papierfabriek in de prefectuur Kumamoto. Dat melden de lokale autoriteiten. Bij de Nippon-papierfabriek in de stad Yatsushiro stortte een grote schoorsteen in door de beving. Volgens de publieke omroep NHK zijn er twee gewonden en zijn nog vier mensen vermist.

Ook elders in de regio vielen slachtoffers, zo maakte premier Sanae Takaichi in de nacht van dinsdag op woensdag bekend. Ze sprak van dertien dodelijke slachtoffers, al is onbekend of dat getal ook de nu gemelde doden in Yatsushiro omvat.

Bij een vestiging van winkelcentrumketen Aeon vielen voor zover bekend twee doden. Met tientallen mensen kon na een explosie die volgde op de aardbeving geen contact worden gezocht. Mogelijk ging dat om een gaslek. Duidelijk is in ieder geval dat een verdieping van het pand na de explosie instortte.

Zoektocht overlevenden

Naar overlevenden wordt nog altijd gezocht. Drie doden zijn geborgen en drie mensen worden nog vermist, zo meldde de topman van het bedrijf op woensdag.

De prefectuur Kumamoto werd dinsdag getroffen door een bijzonder zware beving. Het ging om een beving van 7 op de Japanse Shindo-schaal - de zwaarste categorie.