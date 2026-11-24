NEW YORK (ANP) - In 2025 zijn 47.000 vrouwen en meisjes wereldwijd gedood door een partner of familielid. Dit komt neer op vijf vrouwen per uur. Ook heeft bijna een op de drie vrouwen wereldwijd te maken gehad met fysiek of seksueel geweld. Dit meldden de Verenigde Naties in twee rapporten.

Dit is 60 procent van de in totaal 78.000 moorden op vrouwen en meisjes in 2025. Vrouwenmoord, of femicide, is volgens de VN de laatste stap in een lang proces waarin vrouwen worden blootgesteld aan geweld, bedreigingen en misbruik.

De meeste vrouwen zoeken geen hulp bij familieleden, in hun gemeenschap of bij de autoriteiten. Maar 7 procent van de slachtoffers van fysiek of seksueel geweld doet aangifte bij de politie. Het melden van misbruik kan volgens de onderzoekers betekenen dat de slachtoffers hun huis, kinderen, financiële zekerheid of zelfs hun leven riskeren.

Het aantal moorden is wereldwijd gedaald, maar het aantal femicidegevallen daalt langzamer.