BRUSSEL (ANP) - De hybride dreigingen van Rusland worden steeds minder hybride en steeds meer reëel, stelt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, op X. Ze reageert op het nieuws dat Denemarken een Russische militair attaché heeft uitgewezen om het beramen van een moordaanslag op een Oekraïens-Amerikaanse rapper. "Een aanval op een van ons is een aanval op onze Unie", schrijft ze.

Von der Leyen veroordeelt de moordpoging en verwijst naar de nieuwe Europese veiligheidsstrategie waaraan gewerkt wordt "om onze paraatheid en afschrikkingskracht te versterken".

Afgelopen september werden al twee Denen gearresteerd voor de moordpoging. Zij zouden volgens het land zijn ingehuurd door de Russische geheime dienst. "Laat één ding duidelijk zijn", benadrukt Von der Leyen. "Als Rusland probeert onze steun aan Oekraïne te verzwakken, zal het precies het tegenovergestelde bereiken."