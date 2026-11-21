RIJSWIJK (ANP) - Tijdens een inval bij motorclub Brotherhood Somos Calle in Rijswijk (Zuid-Holland) heeft de politie een 63-jarige man uit Den Haag aangehouden voor vuurwapenbezit. De politie doorzocht het pand aan de Steenplaetsstraat na signalen dat leden van de club zich zouden bezighouden met handel in vuurwapens. Op last van de burgemeester is het pand direct gesloten.

Bij de grote politieactie zijn gegevensdragers en een vuurwapen in beslag genomen. Een arrestatieteam ging vrijdagavond als eerste het pand binnen. Ook de Mobiele Eenheid werd ingezet. Rondom het pand werden tijdens het onderzoek zwarte schermen geplaatst.

Burgemeester Huri Sahin van de gemeente Rijswijk noemt het "belangrijk dat er een einde is gemaakt aan deze criminele activiteiten". "Ik kan me voorstellen dat de politieactie indruk kan hebben gemaakt op de omwonenden."

Volgens de politie wordt er nog verder gekeken naar mogelijke bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen naar aanleiding van het onderzoek.