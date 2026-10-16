RUSSEL (ANP) - De druk op Rusland moet worden opgevoerd, zeker nu dat land zich niet aan het energiebestand met Oekraïne houdt, zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie vrijdag. In plaats van zich aan de afspraak te houden om elkaars energievoorzieningen niet aan te vallen, is Rusland juist aan het escaleren, zei Von der Leyen voor het begin van de tweede dag van de top van EU-regeringsleiders.

De EU werkt aan het 22e sanctiepakket tegen Rusland. Sancties tegen Rusland worden pas opgeheven als Rusland de oorlog staakt, zei Von der Leyen, met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan haar zijde.

Ook voorzitter van de EU-regeringsleiders António Costa benadrukte bij aankomst dat de druk op Rusland moet worden opgevoerd en de steun aan Oekraïne moet worden vergroot. "Dat is essentieel om Rusland een echt staakt-het-vuren te laten accepteren en Rusland aan de onderhandelingstafel te krijgen", zei Costa. "Deze oorlog moet stoppen. Het is tijd voor vrede", aldus Costa.

Winterpakket

Zelensky woont vrijdag een deel van de top bij. Dan komen ook de financiële en militaire middelen die Oekraïne nodig heeft aan bod, zei Von der Leyen.

Ze zegde toe Oekraïne te helpen de winter door te komen. "Rusland probeert er alles aan te doen om de energie- en waterinfrastructuur te vernietigen. We zullen jullie steunen, zoals we dat in de andere winters hebben gedaan."

De Oekraïense president zei dat het noodzakelijk is om zijn land op de winter voor te bereiden. "Het winterpakket omvat niet alleen energie, maar ook luchtverdediging en financiering", zei Zelensky.