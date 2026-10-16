Janet Jackson reikt Icon Award uit aan Missy Elliott

Missy Elliott krijgt volgende week een Icon Award uitgereikt door Janet Jackson. De rapper ontvangt de onderscheiding op 22 oktober tijdens het Gala of the Stars in Beverly Hills, meldt Billboard. Jackson kreeg de prijs vorig jaar zelf.

De 55-jarige Elliott, bekend van hits als Work It en Get Ur Freak On, wordt geëerd voor haar invloed op muziek en dans. Ze won vier Grammy's en was de eerste vrouwelijke rapper die werd opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame.

Het jaarlijkse gala wordt georganiseerd ten bate van Dancers Against Cancer, een organisatie die financiële steun biedt aan dansers en choreografen die met kanker te maken krijgen. Ook choreograaf Toni Basil en regisseur en choreograaf Vincent Paterson worden tijdens de avond onderscheiden.