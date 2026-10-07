BRUSSEL (ANP) - Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie stelt "dat de onbeschrijfelijke wreedheid en terreur" van 7 oktober 2023 "nooit meer mogen voorkomen". Ze doelt op de terroristische aanslagen van Hamas in Israël. Ze tekent daarbij meteen aan dat de EU ervan overtuigd is dat "niets terreur rechtvaardigt", schrijft ze op X.

Daarmee lijkt ze op Israël te doelen, dat na de aanslag een grootschalig offensief in Gaza begon. Israël bezet inmiddels zo'n 60 procent van de Gazastrook. "De EU blijft bereid om te helpen het huidige, kwetsbare staakt-het-vuren om te zetten in een duurzame vrede, gebaseerd op een tweestatenoplossing", schrijft Von der Leyen op X.

EU-buitenlandchef Kaja Kallas roept Hamas op de wapens neer te leggen, "zodat het vredesplan voor Gaza kan worden uitgevoerd", schrijft ze op het sociale medium. "Hamas heeft het Israëlische volk onnoemelijk leed berokkend en een spoor van verwoesting achtergelaten."