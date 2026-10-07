Chantal Janzen kan een week nadat ze het podium heeft gedeeld met Céline Dion nog nauwelijks geloven dat de Canadese zangeres er echt stond. "Het was als een fata morgana", blikt de presentatrice terug in haar podcast Chantal & Tina.

Janzen was vorige week onderdeel van een show van L'Oréal Paris bij de Paris Fashion Week en ze deelde niet alleen het podium met Dion, maar ook met grote namen als Kendall Jenner, Heidi Klum, Eva Longoria en Jane Fonda. Zij wisten van tevoren niet dat Dion de afsluiting zou verzorgen. 's Middags bij de repetitie was er een "superwiebelig" optreden van een onbekende zangeres. "Ik dacht: dit gaat helemaal niet goed, hoe kunnen ze dat risico nemen?"

Bij de daadwerkelijke show kwam echter Dion het podium op. "Het licht gaat aan en het is Céline freaking Dion", aldus Janzen. "Iedereen ging gillen en joelen. Ze kwam op, deed haar ding, we kwamen erbij, je zag haar voor ons dansen en poef: weg. We hebben haar niet zien komen en niet zien gaan. Ik denk nog steeds dat het een hologram was."

Janzen ging heel bewust achter Longoria staan, omdat die niet zo groot is, en keek tevens haar ogen uit toen ze Jenner van dichtbij zag. "Dat is net een sjieke giraffe. Die is zo groot, met lange benen, een prachtige verschijning." Achter de schermen was het volgens de presentatrice ook "echt leuk", ondanks dat ze tussen allemaal grote sterren zat.