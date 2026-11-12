DUBLIN (ANP) - De Europese Commissie komt voor de volgende EU-top eind november met voorstellen voor het 22e sanctiepakket tegen Rusland en voor financiële steun aan Oekraïne. Dat laat voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen weten in Dublin, waar ze aanwezig is bij een bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap.

Het is nog onduidelijk wat er in het nieuwe sanctiepakket komt. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gezegd volgend jaar een tekort te hebben van 70 miljard euro. De EU maakt volgend jaar al 45 miljard euro over uit een eerder toegezegde lening, maar er is alsnog een gat in de Oekraïense begroting.

"Wij zullen Oekraïne blijven steunen, zowel in tijden van oorlog als in tijden van vrede", zei ze verder.

Zelensky is zelf ook aanwezig in Dublin. Hij praat donderdagavond met de Amerikaanse onderhandelaars Jared Kushner en Steve Witkoff in Ierland over de lopende vredesbesprekingen.