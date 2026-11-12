DUBLIN (ANP) - De voorzitter van de EU-regeringsleiders, António Costa en EU-buitenlandchef Kaja Kallas zijn de aangewezen personen om namens de EU aan de vredesonderhandelingen deel te nemen. Dat zei Kallas bij aankomst in Dublin.

De EU-regeringsleiders hebben in juni 2024 vastgelegd wie Europa in veiligheidskwesties vertegenwoordigt, bracht Kallas in herinnering. Daar is afgesproken dat die taak ligt bij de voorzitter van de EU-regeringsleiders en de EU-buitenlandchef en tevens vicevoorzitter van de Europese Commissie. Nu zijn dat Costa en Kallas zelf.

"De leiders kunnen natuurlijk besluiten om het anders aan te pakken en het proces opnieuw te doorlopen, maar dat was destijds al lastig en dat zal het nu opnieuw zijn", aldus de topdiplomaat. "We hebben in juni 2024 afspraken gemaakt, dus laten we ons aan die afspraken houden."