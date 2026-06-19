Von der Leyen wil in oktober duidelijkheid over EU-begroting

BRUSSEL (ANP) - Bij de volgende EU-top in oktober moet duidelijk worden waar het geld van de EU-meerjarenbegroting vandaan komt. Dat zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen na afloop van een bijeenkomst van EU-leiders in Brussel.

De EU-leiders zijn het nog altijd niet eens over de begroting van 2028-2034, zowel niet over de hoogte van het bedrag als hoeveel geld precies waaraan besteed moet worden. Ook staat in het voorstel van de Commissie dat een deel van het geld uit nieuwe eigen EU-inkomsten moet komen, zoals een belasting op tabak. Maar ook het Europees Parlement heeft suggesties gedaan hoe de EU eigen inkomsten kan vergaren, zoals een belasting op onlinegokken.

Volgens Von der Leyen moet in oktober helder zijn hoe het systeem van de eigen EU-inkomsten eruitziet. Ook moet er tussen Commissie, lidstaten en het parlement een "gedeelde visie zijn hoe we de meerjarenbegroting gaan financieren".