Zender maakt voor Matthijs van Nieuwkerk niet uit

Het kan Matthijs van Nieuwkerk niet zoveel schelen voor welke zender hij een programma mag maken. De presentator heeft "gewoon zin om te maken", zei hij vrijdag in Radio 538-programma Evers & Co. toen Edwin Evers hem confronteerde met zijn overstap van "de VARA naar de campingzender", doelend op SBS6.

"Het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit: ik wil gewoon een goed programma maken", vervolgde Van Nieuwkerk. Eind vorige maand werd bekend dat hij met Shirma Rouse een muziekprogramma over Aretha Franklin voor SBS6 gaat maken. De voormalig DWDD-presentator heeft "veel vertrouwen" dat dat iets moois wordt. "Ik heb zin in deze reis en de afzender maakt me eigenlijk niets uit."

Over een eventueel tv-vervolg na het programma met Rouse denkt Van Nieuwkerk nog niet na. "Dit kwam zo op m'n pad. Ik heb het zelf ook niet nagejaagd, het kwam gewoon in m'n schoot vallen. Meer is het niet."

Rouse en Van Nieuwkerk gaan samen op reis naar de Verenigde Staten en bezoeken plekken die een belangrijke rol speelden in het leven van Franklin. Het idee was afkomstig van de zangeres.