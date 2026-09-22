Voormalige Catalaanse leider kan mogelijk terug door Spaans hof

MADRID (ANP/AFP) - Het Grondwettelijke Hof in Spanje heeft zijn steun uitgesproken voor het opnemen van verduistering onder een amnestie. Hierdoor kan mogelijk de voormalige Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont terugkeren. Hij bevindt zich momenteel in ballingschap.

De amnestie was ingesteld om spanningen na de mislukte poging tot onafhankelijkheid in 2017 te verzachten. Zo'n vierhonderd mensen profiteerden van de maatregel.

Het Spaanse Hooggerechtshof oordeelde dat de amnestiewet niet van toepassing was op personen tegen wie een onderzoek naar verduistering loopt. Hierdoor viel Puigdemont niet onder de amnestie. Puigdemont zou publiek geld hebben gebruikt voor de organisatie van het verboden referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië. Hij vluchtte in 2017 naar België.

Tegen het besluit van het Spaanse Hooggerechtshof werd beroep aangetekend bij het Grondwettelijke Hof, dat zijn steun uitsprak voor het toevoegen van verduistering in de amnestiewet.