KEULEN (ANP/DPA) - Zes vrijwilligers hebben vrijdag in Keulen een honderddaags isolatieonderzoek in krappe, kunstmatig verlichte omstandigheden afgerond. Het onderzoek vond plaats ter voorbereiding op toekomstige ruimtemissies.

Het SOLIS100-onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Europees Ruimteagentschap (ESA) en vond plaats in een simulatiefaciliteit van de Duitse ruimtevaartorganisatie DLR. Doel was de effecten van langdurige missies, zoals die naar de maan of Mars, op de gezondheid en prestaties van mensen in kaart te brengen.

De deelnemers, mannen en vrouwen afkomstig uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen en Portugal, moesten het doen met beperkte middelen, zoals niet-bederfelijk voedsel, en zonder persoonlijk contact met familie en vrienden. Hun dagelijkse routine bestond uit wetenschappelijk werk, het verzamelen van medische gegevens, een strikt trainingsprogramma en het onderhoud van het station.

De verzamelde data worden de komende periode geanalyseerd.