De Spaanse koning Felipe was vrijdag aanwezig bij de inauguratie van Abelardo de la Espriella als nieuwe president van Colombia. Het was volgens het hof sinds 1998 de zesde keer dat Felipe aanwezig was bij de inauguratie van een nieuwe Colombiaanse president.

In het Cultureel Centrum van Cali, de stad waar de ceremonie plaatsvond, had Felipe een ontmoeting met De la Espriella. Voorafgaand aan de inauguratie in de USC Arena nam de koning deel aan een bijeenkomst van staatshoofden, vicepresidenten en ministers van Buitenlandse Zaken. Hierbij was onder anderen de Argentijnse president Javier Milei aanwezig, naast wie Felipe tijdens de ceremonie zat.

Het was in totaal al de 22e keer dat Felipe sinds zijn troonsbestijging in 2014 aanwezig was bij de inauguratie van een nieuwe Latijns-Amerikaanse leider. Eerder dit jaar reisde de koning onder meer af naar Chili en Peru voor de beëdiging van de nieuwe leider.

Later op zaterdag reikt Felipe in Spanje de trofee uit aan de winnaar van de zeilrace Copa del Rey, waar hijzelf ook aan meedoet. De verwachting is niet dat hij met zijn eigen boot Hispania in de prijzen valt, zijn team staat momenteel vierde in het klassement.