NEW YORK (ANP) - Een vrouw uit New York heeft voor 40.000 dollar (36.000 euro) aan verkeersboetes gekregen. Haar gepersonaliseerde kentekenplaat lijkt de reden te zijn, schrijft de krant The New York Times.

Op de kentekenplaat van de 70-jarige Carole Blank Brown stond het woord Blank, wat in het Engels ook leeg betekent. Ze kreeg dit jaar boetes voor allerlei overtredingen die ze zelf niet had begaan.

Het ging dan bijvoorbeeld om fout parkeren of het ontbreken van een kentekenplaat. Volgens de krant stond er bij de boetes steeds niets over de kentekens van betrokken voertuigen. Dat plekje op het formulier was dus "leeg".

Naar de rechter

Toen Brown navraag deed, bleek dat er al 400 boetes lagen. Ze wilde haar naam laten zuiveren, maar vanwege het enorme aantal overtredingen moest ze daarvoor in twee dagen langs vier rechters.

De vrouw gaf haar kenteken op, maar bleef toch boetes krijgen. Dat betekende dat ze ook steeds naar de rechter moest om die te laten intrekken. Ook de lokale overheid wist dat niet voor haar op te lossen.

De krant informeerde ook en kreeg te horen dat het probleem nu wel was verholpen. Onduidelijk bleef hoe de situatie in de eerste plaats was ontstaan.