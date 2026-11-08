Jon van Eerd hoopt na het stoppen van zijn theaterproductiebedrijf Pretpakhuis ook weer serieuze rollen te kunnen spelen. De acteur en theatermaker, die vooral bekendstaat om zijn komische rollen, vindt het jammer dat hij in Nederland zo sterk als komiek wordt gezien. "We hebben in Nederland nogal de neiging om ons in hokjes te drukken", zegt hij in gesprek met het ANP. "Dat is jammer, zeker omdat ik juist van de serieuze kant kom."

In september werd bekend dat Van Eerd na twaalf jaar stopt met Pretpakhuis, dat hij samen met producent Lesley Pols leidt. De komedie Boeing Boeing wordt volgend jaar de laatste productie. Van Eerd benadrukt dat zijn afscheid van het productiebedrijf niet betekent dat hij zelf stopt met werken. "Heel veel mensen hebben de indruk dat ik ook stop, maar ik stop zelf niet."

Van Eerd staat ook open voor producties met muziek. "Ik ben gek op muziek", vertelt hij. De afgelopen jaren richtte hij zich met Pretpakhuis voornamelijk op komedies, waaronder voorstellingen rond zijn bekende personage Harrie Vermeulen. "Ik heb dat jarenlang met heel veel plezier gedaan, maar ik was als schrijver, regisseur en acteur ook wel toe aan verandering."

Frustrerend

Volgens Van Eerd is het voor komische acteurs in Nederland niet altijd gemakkelijk om voor andere rollen in aanmerking te komen. "Je bent komiek, dus je speelt altijd grappige rollen", schetst hij de manier waarop producenten volgens hem naar acteurs kijken. In het buitenland is dat anders, ziet hij. "In Engeland zie je acteurs die komedie spelen en vervolgens bij het National Theatre Shakespeare staan te doen." Ook ergert hij zich eraan dat op de Nederlandse televisie vaak dezelfde gezichten terugkeren. "Dat kan weleens frustrerend zijn."

Het besluit om Pretpakhuis te beëindigen heeft ook zakelijke redenen. Volgens Van Eerd wordt het voor kleinere theaterproducenten steeds moeilijker om zich staande te houden tussen grote partijen. "Die hebben meer middelen, meer geld en kunnen meer producties aanbieden. Dan is het lastiger om publiciteit en aandacht te krijgen, zodat je kaartverkoop kunt blijven genereren." Die ontwikkeling speelde mee bij het besluit, al was het volgens hem niet de doorslaggevende reden.

Emotioneel

Het afscheid van Pretpakhuis zal naar verwachting emotioneel worden. Van Eerd richtte het bedrijf mede op nadat hij teleurstellende ervaringen had opgedaan met andere producenten. Hij kijkt met veel warmte terug op de samenwerking met Pols. "Je weet gewoon wat je aan elkaar hebt. Dat volledige vertrouwen is heel dierbaar."

Dat juist Boeing Boeing de laatste voorstelling wordt, is voor beiden bijzonder. Van Eerd en Pols leerden elkaar in 2008 kennen bij een eerdere productie van dezelfde komedie. "Het voelde als een soort vader-zoonsituatie", vertelt Van Eerd. "Voor ons is de cirkel rond." Hoewel hij volledig achter het besluit staat, verwacht hij dat het afscheid hem niet onberoerd zal laten. "Straks bij de première moet ik misschien wel even flink iets wegslikken." Of hij en Pols in de toekomst opnieuw samenwerken, sluit hij niet uit. "We hopen dat onze paden ook professioneel blijven kruisen. De weg ligt helemaal open."