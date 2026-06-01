VRT: klachten rijgedrag chauffeur voor ongeluk schoolbus België

BUGGENHOUT (ANP) - Over het rijgedrag van de buschauffeur, die reed bij de dodelijke aanrijding met een trein in het Vlaamse Buggenhout, waren eerder al klachten, meldt omroep VRT NWS. Vorige week botste de schoolbus op een trein, waardoor twee scholieren (12 en 15 jaar), hun begeleider en de chauffeur om het leven kwamen.

Meerdere begeleiders van de kinderen in de bus zouden hebben geklaagd over het rijgedrag van de 49-jarige chauffeur, meldt de omroep op basis van anonieme bronnen en een mail aan de school. Zo zou hij eerder op zijn telefoon hebben gezeten, te hard hebben gereden, slagbomen hebben genegeerd en geen voorrang hebben verleend. Bij het ongeluk van vorige week waren de slagbomen naar beneden en stond het seinlicht op rood.

De klachten kwamen terecht bij de school, de busmaatschappij en de provincie. Die verwijzen naar de Belgische justitie, die nog niets wil melden over de zaak in verband met het lopende onderzoek. Eerder meldde het Belgische OM dat de chauffeur geen strafblad had.