ROTTERDAM (ANP) - Het staat nog niet vast dat Robin van Persie ook komend seizoen hoofdtrainer van Feyenoord is. Dat vertelden de nieuwe directeuren Robert Eenhoorn en Dévy Rigaux tijdens hun presentatie in De Kuip.

De nieuwe technisch directeur Rigaux heeft al met Van Persie gesproken. "Dat was een korte kennismaking", zei de 38-jarige Belg die de afgelopen zeventien jaar in verschillende functies bij Club Brugge werkte. "We zijn nog niet ingegaan op de details, in zo'n gesprek komen andere dingen aan bod. Wij gaan een analyse maken van afgelopen seizoen, daarna gaan we pas beslissingen nemen. Het gaat erom waar wij met Feyenoord naartoe willen. Als dat duidelijk is, nemen wij beslissingen."

Van Persie kreeg afgelopen seizoen veel kritiek op tegenvallende prestaties van Feyenoord. Hij kreeg vanaf half maart advies van Dick Advocaat, die als adviseur terugkeerde bij de club uit Rotterdam. Uiteindelijk eindigde Feyenoord als tweede in de Eredivisie en plaatste de club zich rechtstreeks voor het hoofdtoernooi van de Champions League.