VS: aanval van Iran op Koeweit is schending staakt-het-vuren

BANDAR ABBAS (ANP/RTR) - De Verenigde Staten zeggen dat Iran in de nacht van woensdag op donderdag een raket heeft afgevuurd richting Koeweit, die werd onderschept door de krijgsmacht van dat land. Iran lanceerde ook vijf drones die "een dreiging vormden" in en rond de Straat van Hormuz, wat volgens de VS neerkomt op een schending van een eerder afgesproken staakt-het-vuren.

Koeweit noemt de aanval een "ernstige escalatie" en een schending van de soevereiniteit van het land. Iran zei eerder een Amerikaanse luchtbasis te hebben aangevallen. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran, de VS en Israël heeft Iran regelmatig luchtbases in de regio tot doelwit gemaakt.

De VS zouden ook de lancering van een zesde drone vanuit de zuidelijke stad Bandar Abbas hebben voorkomen. De VS voerden woensdagnacht aanvallen uit op de stad.

Iran en de VS onderhandelen indirect met hulp van Pakistan sinds directe gesprekken vastliepen. Iraanse media zeiden woensdag een conceptakkoord in handen te hebben, maar de VS ontkenden dat.