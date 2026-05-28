ACM: grootverbruikers betalen in 2027 iets meer voor gastransport

DEN HAAG (ANP) - Grootverbruikers van gas, zoals regionale netbeheerders, elektriciteitscentrales en grote industriële afnemers, betalen volgend jaar iets hogere tarieven voor het landelijke gastransport. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die de maximale tarieven van Gasunie Transport Services (GTS) heeft vastgesteld.

De tarieven voor grootverbruikers stijgen in 2027 met 4 procent. Netbeheerders betalen de transportkosten aan GTS en de beheerders berekenen die weer door aan hun klanten. Een woordvoerder van de ACM licht toe dat de impact van de verhoging op huishoudens "minimaal" is, omdat de tarieven voor gastransport maar een klein deel van hun energierekening zijn.

De kosten stijgen wel een stuk minder hard dan de afgelopen jaren. Over 2026 zijn de tarieven nog met gemiddeld 50 procent toegenomen, wat voor huishoudens neerkwam op ongeveer 20 euro per jaar meer.

Straat van Hormuz

Energieproducenten en andere partijen die gas aan het net leveren, betalen volgend jaar juist 4 procent minder.

De ACM verwacht dat de tarieven de komende jaren steeds verder stijgen. "Omdat steeds meer huishoudens en bedrijven overschakelen van aardgas naar duurzaam opgewekte elektriciteit, moeten de kosten voor het gasnet door een steeds kleiner wordende groep netgebruikers gedragen worden. Deze kosten zullen voorlopig niet of slechts beperkt dalen."

Door de oorlog in het Midden-Oosten en de vrijwel afgesloten Straat van Hormuz ligt de gasprijs op de groothandelsmarkt een stuk hoger dan voor het begin van het conflict drie maanden geleden. Dat kunnen huishoudens die bijvoorbeeld een nieuw vast energiecontract afsluiten of een dynamisch contract hebben, mogelijk merken in hun portemonnee.