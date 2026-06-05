WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse leger heeft vrijdag aanvallen uitgevoerd op Iraanse radarinstallaties, nadat Iran vier aanvalsdrones richting de Straat van Hormuz had gelanceerd. Dat meldt het Amerikaanse Central Command (CENTCOM) in een bericht op X.

"De aanvalsdrones vormden een onmiddellijke bedreiging voor het regionale scheepvaartverkeer. De Amerikaanse strijdkrachten hebben vervolgens Iraanse radarinstallaties voor kustbewaking in Goruk en op het eiland Qeshm aangevallen om verdere aanvallen af te weren", aldus het bericht.

Eerder zei een Amerikaanse functionaris tegen CNN dat de Iraanse drones vermoedelijk gericht waren op commerciële schepen die door de regionale wateren voeren of op Amerikaanse troepen die in de omgeving actief waren.

Het Amerikaanse leger zei dat het zal blijven reageren op "ongerechtvaardigde Iraanse agressie uit zelfverdediging".