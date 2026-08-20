VS eisen vrijlating Amerikaanse wetenschappers door China

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten eisen dat China twee Amerikaanse wetenschappers vrijlaat die daar volgens de VS ten onrechte vastzitten. Dat blijkt uit een verklaring van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, een maand voor het verwachte bezoek van de Chinese president Xi aan het land.

Het gaat om Min Zin, een Myanmarees met een Amerikaans paspoort, en Youlin Chen, een in China geboren seismoloog en eveneens ingezetene van de VS. Mensenrechtenorganisaties dringen al langer aan op de vrijlating van Min Zin, die een denktank over Myanmar leidt. China heeft bevestigd dat Zin sinds 8 juni wordt vastgehouden. Hij wordt beschuldigd van spionage en het in gevaar brengen van China's nationale veiligheid.

De minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft nu vastgesteld dat "Min Zin ten onrechte wordt vastgehouden in China. Dit besluit volgt op een grondige beoordeling van de omstandigheden", aldus het ministerie in een verklaring.