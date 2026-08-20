FC Utrecht huurt Noorse jeugdinternational van Lille

UTRECHT (ANP) - FC Utrecht heeft de selectie versterkt met Marius Broholm. De 21-jarige Noorse jeugdinternational komt op huurbasis over van de Franse club Lille.

Broholm begon zijn loopbaan in eigen land bij Rosenborg BK. Vorig jaar zomer maakte de aanvaller, die ook als aanvallende middenvelder kan spelen, voor 7 miljoen euro de overstap naar Lille. In Frankrijk kwam Broholm in zijn eerste seizoen tot veertien wedstrijden, waarvan twee in de Europa League.

"Ik heb goede gesprekken gehad met de trainer en technisch directeur van FC Utrecht. Zij hebben mij laten voelen dat ze me heel graag erbij willen hebben", reageert Broholm, die gaat spelen met rugnummer 80, op de website van FC Utrecht.