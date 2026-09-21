VS en China gaan overleg voeren over risico's AI

NEW YORK (ANP/AFP) - De Verenigde Staten en China hebben afgesproken opnieuw met elkaar te overleggen over kunstmatige intelligentie (AI). De landen willen onder meer afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. Dat zei de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent na een overleg met de Chinese vicepremier He Lifeng.

De gesprekken in New York duurden ongeveer acht uur. Volgens Bessent hebben de VS voorgesteld een mechanisme op te zetten waarmee beide landen elkaar kunnen waarschuwen voor incidenten. Het overleg krijgt de naam Amerikaans-Chinese AI-dialoog.

Bessent sprak van een "zeer succesvolle bijeenkomst". Ook de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer nam deel. De gesprekken moeten de weg vrijmaken voor mogelijke afspraken over handel en AI tijdens de ontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping, donderdag in Washington.

Beide landen willen de spanningen over handel en technologie verminderen. Ook een mogelijke verlenging van hun handelsbestand en de levering van zeldzame aardmetalen staan op de agenda.