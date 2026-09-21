Huub Stapel speelt hoofdrol in oorlogsvoorstelling Partizanen

Huub Stapel speelt vanaf mei 2027 de hoofdrol in de nieuwe grote voorstelling Partizanen die vier maanden te zien zal zijn in de Rodahal in Kerkrade. Dat heeft de Toneelgroep Maastricht maandag bekendgemaakt. Na het succes van Het Geluk van Limburg is Stapel opnieuw te zien in een grootschalige regioproductie van het gezelschap en regisseur Servé Hermans.

Partizanen is gebaseerd op waargebeurde feiten en vertelt het verhaal van een groep jonge Limburgse verzetsstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als de bevrijding in zicht lijkt, besluit de groep dorpsgenoten dat het tijd is om een daad te stellen. Ze overvallen een wapentransport en nemen Duitse soldaten gevangen. Als echter de bevrijding uitblijft en hun schuilplaats wordt verraden, blijken de gevolgen niet te overzien.

Stapel speelde in 1994 ook de hoofdrol in de televisieserie Partizanen waarvoor hij een Gouden Kalf ontving. "Na meer dan dertig jaar keer ik terug naar het verhaal van de partizanen in Limburg", zegt de acteur. "Aan de opnames in de bossen van Noord-Limburg bewaar ik goede herinneringen. Wat me is bijgebleven, is het gevoel van kameraadschap, zowel voor als achter de camera. Het verhaal gaat over jonge mensen die in uitzonderlijke omstandigheden terechtkwamen. Het is een belangrijk en tijdloos hoofdstuk uit de Limburgse geschiedenis."

Het scenario wordt geschreven door Theu Boermans, die ook in 1994 de serie verfilmde. De première staat gepland op 23 mei 2027. De kaartverkoop is maandag van start gegaan.