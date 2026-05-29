VS hekelen 'roekeloosheid' na Russische drone op Roemeense flat

BRUSSEL (ANP) - Ook de Verenigde Staten veroordelen het "roekeloze" binnendringen van een drone in NAVO-bondgenoot Roemenië. De Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO noemt Rusland, dat volgens Roemenië en de NAVO achter de drone zat, niet. Andere NAVO-landen maken Rusland wel verwijten en roepen om krachtiger optreden tegen dat land.

De VS staan naast Roemenië, verzekert ambassadeur Matthew Whitaker na het neerkomen van de drone op een flat in een Roemeense grensplaats. "Onze gedachten zijn bij de gewonden in Galați. We zullen ieder duimbreed van het NAVO-grondgebied verdedigen."

Europese NAVO-landen wijzen zonder aarzelingen naar Rusland. Dat land "blijft de rode lijnen van de NAVO testen", zegt de Litouwse buitenlandminister. Zijn Belgische collega spreekt van "een gevaarlijke escalatie die ons allen raakt" met "een oorlogswapen op een appartementsgebouw". Dat toont dat "de Russische agressie rechtstreeks NAVO-bondgenoten bedreigt", aldus de Estse buitenlandminister.

Slowakije

Slowakije, een van de meest Russischgezinde NAVO- en EU-landen, kiest een heel andere toon. Dat Europa niet met Rusland praat, is het werkelijke probleem, zegt premier Robert Fico op X. Fico "roept op tot terughoudendheid in het doen van brandgevaarlijke uitlatingen" en "het onmiddellijk aanknopen van besprekingen" met Rusland.

NAVO-topman Mark Rutte sprak wel Rusland aan en spreekt ook van "een Russische drone". Hij baseert zich volgens NAVO-bronnen op de bevindingen van Roemenië. De hoogste commandant van de NAVO zegt nog niet met zoveel woorden dat de drone Russisch was, al impliceert deze zogeheten SACEUR dat wel. De drone stortte neer in de context van een Russische aanval op Oekraïense infrastructuur in de grensstreek, stelt deze Amerikaanse generaal.